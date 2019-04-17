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15:16

У Lincoln появился кроссовер на платформе Ford Focus

В Нью-Йорке дебютировал компактный вседорожник Corsair

В линейке премиум-марки Lincoln появился новый компактный кроссовер Corsair. Новинка пришла на смену выпускающейся с 2014 года модели MKC. Вседорожник построен на модульной платформе, которая лежит в основе семейства Focus четвертого поколения и нового Kuga.

Внешность Lincoln Corsair практически полностью идентичная старшему Aviator. У кроссоверов общий массивный «щит» решетки радиатора, соединенные полосой задние фонари и характерно заваленная линия крыши. Основой Corsair стала переднеприводная платформа C2, такая же, как у Focus последнего поколения.

Имя Corsair не связано с пиратсвом и французскими каперами. Оно произошло от латинского cursus, что означает «путь».

В гамму двигателей Lincoln Corsair вошли «турбочетверки» EcoBoost объемом 2,0 и 2,3 литра и мощностью 254 и 284 лошадиных сил (373 и 420 Нм момента соответственно). Коробка — восьмидиапазонный «автомат». Привод — полный с муфтой подключения задней оси.

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В салоне Lincoln Corsair установлены кресла Perfect Position с регулировками в 24 направлениях. Среди доступного оснащения — аудиосистема Revel с 14 динамиками, медиакомплекс SYNC 3 с восьмидюймовым дисплеем, WiFi и беспроводная зарядка для смартфонов. Запас места на втором ряду, по словам производителя, больше, чем в Tesla Model S и Mercedes-Benz GLS.

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Для кроссовера предлагается три варианта оформления салона: сочетание насыщенного синего и белого Beyond Blue, бежевого и черного Cashew и серого с цветом эбенового дерева Medium Slate.

Фирменное приложение Lincoln Way позволяет создать виртуальный ключ для открытия дверей автомобиля и запуска двигателя. К каждому профилю можно привязать до 80 индивидуальных параметров, в том числе положение сидений, зеркал и педалей.

Сборка «Корсара» будет налажена на заводе Ford в Луисвилле, штат Кентукки, а также на фабрике в Китае. Продажи кроссовера на американском рынке начнутся осенью этого года.

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