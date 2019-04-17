У Lincoln появился кроссовер на платформе Ford Focus

Внешность Lincoln Corsair практически полностью идентичная старшему Aviator. У кроссоверов общий массивный «щит» решетки радиатора, соединенные полосой задние фонари и характерно заваленная линия крыши. Основой Corsair стала переднеприводная платформа C2, такая же, как у Focus последнего поколения.
В гамму двигателей Lincoln Corsair вошли «турбочетверки» EcoBoost объемом 2,0 и 2,3 литра и мощностью 254 и 284 лошадиных сил (373 и 420 Нм момента соответственно). Коробка — восьмидиапазонный «автомат». Привод — полный с муфтой подключения задней оси.
В салоне Lincoln Corsair установлены кресла Perfect Position с регулировками в 24 направлениях. Среди доступного оснащения — аудиосистема Revel с 14 динамиками, медиакомплекс SYNC 3 с восьмидюймовым дисплеем, WiFi и беспроводная зарядка для смартфонов. Запас места на втором ряду, по словам производителя, больше, чем в Tesla Model S и Mercedes-Benz GLS.
Фирменное приложение Lincoln Way позволяет создать виртуальный ключ для открытия дверей автомобиля и запуска двигателя. К каждому профилю можно привязать до 80 индивидуальных параметров, в том числе положение сидений, зеркал и педалей.
Сборка «Корсара» будет налажена на заводе Ford в Луисвилле, штат Кентукки, а также на фабрике в Китае. Продажи кроссовера на американском рынке начнутся осенью этого года.