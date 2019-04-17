У Lincoln появился кроссовер на платформе Ford Focus

В салоне Lincoln Corsair установлены кресла Perfect Position с регулировками в 24 направлениях. Среди доступного оснащения — аудиосистема Revel с 14 динамиками, медиакомплекс SYNC 3 с восьмидюймовым дисплеем, WiFi и беспроводная зарядка для смартфонов. Запас места на втором ряду, по словам производителя, больше, чем в Tesla Model S и Mercedes-Benz GLS.