Lincoln не собирается возвращаться к выпуску седанов

В нынешнем году Lincoln принял решение отказаться от седана MKZ, который в итоге был снят с производства 31 июля, а до конца года на пенсию отправят и последний седан — Continental. Все освободившиеся ресурсы компания бросит на обновление линейки кроссоверов и внедорожников, а также разработку первого в истории марки электромобиля. Причиной отказа от седанов Lincoln называет отсутствие прежнего спроса: к примеру, в 2017 году было продано более 12 000 экземпляров Continental, а в 2019 — лишь 6586 автомобилей.