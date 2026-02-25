Lincoln выпустит самый дорогой внедорожник в своей истории

Дебют нового рамного внедорожника Lincoln может состояться в 2029 или 2030 году. Новинка призвана составить конкуренцию таким моделям, как Land Rover, Lexus и Cadillac.

По предварительным данным, автомобиль будет пятидверным с двухрядной компоновкой салона. Cтартовая стоимость нового внедорожника может составить $ 60 000 — 70 000 (около 5,4 — 6,3 млн рублей по текущему курсу).

Интерес Lincoln к рамным внедорожникам не случаен. Конкуренты активно развивают это направление: например, Infiniti, по слухам, работает над двумя новыми моделями на раме.

Если проект будет реализован, он может повлиять на судьбу текущего бестселлера марки — кроссовера Nautilus (продажи в США в прошлом году составили 33 744 единицы). Напомним, что Nautilus производится в Китае, что делает его уязвимым из-за торговых пошлин и нестабильности на мировом рынке.

