Компания опубликовала тизер новой модели

Пульс

Lincoln привезет в Нью-Йорк возрожденный внедорожник Aviator

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16 марта 2018

Компания Lincoln подтвердила возрождение модели Aviator. Производитель опубликовал первый тизер автомобиля. Премьера концепта состоится в конце марта на моторшоу в Нью-Йорке.

[Американские машины, вслед которым оборачивались вообще все](https://motor.ru/selector/aauto80.htm)

Американские машины, вслед которым оборачивались вообще все

По предварительной информации, «Авиатор» будет построен на платформе Ford Explorer следующего поколения и придет на смену модели MKT. Внедорожник по своим габаритам окажется меньше «Навигатора», получит алюминиевый кузов и десятиступенчатую автоматическую коробку передач.

Lincoln Aviator выпускался с 2002 по 2005 год. Почти пятиметровый кроссовер предлагался с 306-сильной «восьмеркой» объемом 4,6 литра и пятиступенчатым «автоматом».

Последней новинкой марки стал кроссовер Nautilus – так теперь называется модель MKX. Модель лишилась шестицилиндрового атмосферного агрегата 3.7. Вместо него для вседорожника теперь доступны турбодвигатели объемом 2,0 и 2,7 литра, выдающие 248 и 339 сил. Коробка – восьмиступенчатый «автомат».

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LincolnВнедорожникиКроссоверы
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