Серийная версия внедорожника появится в следующем году

Пульс

Lincoln показал, каким будет новый Aviator

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28 марта 2018

Марка Lincoln представила возрожденный внедорожник Aviator. Новинка демонстрирует стилистику и оснащение серийной модели, появление которой запланировано на следующий год.

Детальная информация о внедорожнике пока не раскрывается. Известно, что Aviator построен на заднеприводной платформе, получил три ряда сидений и оснащен гибридной силовой установкой на базе бензинового твин-турбо двигателя. Вместо ключа для идентификации водителя используется смартфон с установленным приложением Lincoln Way — с его помощью можно заводить машину, открывать двери и багажник.

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В оснащение Lincoln Aviator войдут передние сиденья с электрорегулировками в 30 направлениях и функцией массажа, точка доступа WiFi, беспроводная зарядка для смартфона и 12-дюймовая виртуальная «приборка».

Помимо этого, для внедорожника доступна активная подвеска, которая с помощью камеры подстраивается к дорожным условиям, комплекс систем безопасности Co-Pilot360, функция автоматического торможения при движении задним ходом и новая мультимедийная система. Она может выводить полезную информацию и различные подсказки в зависимости от местоположения и данных, полученных от бортовых систем автомобиля. Например, карту заправок, если заканчивается топливо.

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Lincoln Aviator первого поколения выпускался с 2002 по 2005 год. Внедорожник был построен на платформе Ford Explorer и Mercury Mountaineer. Aviator оснащался 4,6-литровой «восьмеркой» от Ford Mustang Mach 1, которая выдавала 302 лошадиные силы и 407 Нм крутящего момента и сочеталась с пятиступенчатым «автоматом».

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