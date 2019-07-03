Lister построила очень мощный и быстрый вариант родстера Jaguar F-Type

Каждый из 10 экземпляров Lister LFT-C получит серебряную табличку с порядковым номером на крышке двигателя. Автомобиль с номером шасси «01» дебютировал в среду, 3 июня, в штаб-квартире компании в Ланкашире.

В движение родстер приводит компрессорный 5.0 V8 с отдачей 675 лошадиных сил — это на 100 сил больше, чем у открытого F-Type SVR. На разгон c нуля до 100 километров в час LFT-C требуется «чуть больше трех секунд», а его максимальная скорость ограничена на 330 километрах в час. Родстеру F-Type SVR для того, чтобы достигнуть первой «сотни» нужно 3,7 секунды, F-Type R — 4,1 секунды.