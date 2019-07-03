Lister построила очень мощный и быстрый вариант родстера Jaguar F-Type

Каждый из 10 экземпляров Lister LFT-C получит серебряную табличку с порядковым номером на крышке двигателя. Автомобиль с номером шасси «01» дебютировал в среду, 3 июня, в штаб-квартире компании в Ланкашире.
В движение родстер приводит компрессорный 5.0 V8 с отдачей 675 лошадиных сил — это на 100 сил больше, чем у открытого F-Type SVR. На разгон c нуля до 100 километров в час LFT-C требуется «чуть больше трех секунд», а его максимальная скорость ограничена на 330 километрах в час. Родстеру F-Type SVR для того, чтобы достигнуть первой «сотни» нужно 3,7 секунды, F-Type R — 4,1 секунды.
От обычного Jaguar F-Type R родстер Lister LFT-C отличается изготовленными на заказ углепластиковыми кузовными панелями, другим передним бампером, наличием сплиттера, заднего диффузора, спойлера и по-иному оформленной решетки радиатора. Кроме того, у LFT-C доработана подвеска, есть новая выхлопная система и более мощные тормоза.
Стоимость Lister LFT-C составляет 139 тысяч фунтов стерлингов (11,1 миллиона рублей по текущему курсу). Новинка уже доступна для заказа.