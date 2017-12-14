Британская марка Lister готовит первую за четверть века новую модель

Британская компания Lister Cars готовит к выпуску первую новую модель за последние 24 года. В твиттере производитель опубликовал тизеры этого автомобиля, который, судя по изображениям, представляет собой Jaguar F-Type с шильдиками Lister.

Новинка будет называться Thunder («гром»). По предварительной информации, спорткар получит полный привод и модернизированную «ягуаровскую» «восьмерку» 5.0 с механическим нагнетателем, отдачу которой увеличат до 675 лошадиных сил. С нуля до «сотни» такой автомобиль сможет ускоряться за 3,2 секунды. Максимальная скорость составит 335 километров в час.

Премьера спорткара состоится в январе следующего года. Всего будет выпущено 99 экземпляров модели Thunder.

Тизер Lister Thunder

Фирма Lister, основанная в 1954 году Брайаном Листером, занималась выпуском спортивных и гоночных автомобилей из компонентов, поставляемых другими марками, в том числе, «Ягуаром». В 1993-м компания собрала последнюю машину – спортпрототип Storm, участвовавший в «24 часах Ле-Мана». После марафона было произведено четыре гражданских варианта, которые оснащались на тот момент самым большим в мире среди дорожных машин двигателем – агрегатом V12 объемом семь литров.

Компания Lister возобновила свою деятельность в 2013-м. Через год она представала реплику гоночного родстера Knobbly из 1950-х. В 2017-м вышел гражданский вариант этой машины. При постройке этих автомобилей использовались те же технологии и средства, что и при создании оригинальных машин 60-летней давности.