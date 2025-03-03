В России усомнились в антикоррозийной стойкости автомобилей Lixiang

Прокомментировал рейтинг, составленный в России, и директор по продукту Lixiang Тан Цзин: он назвал его авторов «шантажистами» и заявил, что они не могут оставаться беспристрастными, так как сами оказывают антикоррозийные услуги. На этом Цзин не остановился и рассказал, что после публикации были проверены автомобили, которые официально поставляются в Казахстан, и проблем у них выявлено не было.