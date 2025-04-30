Первый официальный дилерский центр Lixiang появится в России в мае

Первый официальный дилерский центр Lixiang появится в России в маеВ целом в обозримом будущем откроют 32 автосалона
«Официальным» автомобилям Lixiang для России обещаны русификация и гарантийная поддержка. Так, у них будут доступ к русскому мастер-аккаунту, переведенная на русский мультимедийная система, гарантия на батарею до 160 тысяч километров и общая гарантия три года либо 100 тысяч километров пробега — в зависимости от того, что наступит раньше.
Также Sinomach обещает оперативно поставлять запчасти, которые хранятся на центральном складе в России.
Все машины «полностью адаптированы для российских условий» и выпущены в 2025 году. С ростом спроса сеть сервисных центров будет расширяться.
Накануне сообщалось, что «Рольф» подписал соглашение с Zeekr и стал первым официальным сервисным дистрибьютором премиум-марки в России. Дилер обеспечит клиентов прямым доступом к оригинальным запчастям, IT-сервисам и мастер-аккаунтам.