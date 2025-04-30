Первый официальный дилерский центр Lixiang появится в России в мае

«Официальным» автомобилям Lixiang для России обещаны русификация и гарантийная поддержка. Так, у них будут доступ к русскому мастер-аккаунту, переведенная на русский мультимедийная система, гарантия на батарею до 160 тысяч километров и общая гарантия три года либо 100 тысяч километров пробега — в зависимости от того, что наступит раньше.

Также Sinomach обещает оперативно поставлять запчасти, которые хранятся на центральном складе в России.