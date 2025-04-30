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Опубликовано 30 апреля 2025, 18:01
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Первый официальный дилерский центр Lixiang появится в России в мае

В целом в обозримом будущем откроют 32 автосалона
Стало известно, когда Li можно будет купить в официальном автосалоне. Sinomach Auto, представляющая в России Lixiang (он же Li и Li Auto), объявила об открытии первого дилерского центра. Он заработает до конца мая, а позже к нему присоединятся еще 32 точки — они уже выбраны. Продажи стартуют с гибридных кроссоверов L6, L7 и L9 2025 модельного года, которые уже завозят на дилерские склады.
Первый официальный дилерский центр Lixiang появится в России в мае
© Sinomach Auto
Мария Руцкая
Мария Руцкая

«Официальным» автомобилям Lixiang для России обещаны русификация и гарантийная поддержка. Так, у них будут доступ к русскому мастер-аккаунту, переведенная на русский мультимедийная система, гарантия на батарею до 160 тысяч километров и общая гарантия три года либо 100 тысяч километров пробега — в зависимости от того, что наступит раньше.

Также Sinomach обещает оперативно поставлять запчасти, которые хранятся на центральном складе в России.

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Накануне сообщалось, что «Рольф» подписал соглашение с Zeekr и стал первым официальным сервисным дистрибьютором премиум-марки в России. Дилер обеспечит клиентов прямым доступом к оригинальным запчастям, IT-сервисам и мастер-аккаунтам.

Источник:Sinomach Auto
Автор:Мария Руцкая
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#Li
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