На бывший завод Mercedes в Подмосковье привезли партию LiXiang L9

В России автомобили Li Auto стали очень успешны: по итогам первого квартала 2024 года на учёт встало восемь тысяч кроссоверов, что позволило войти в топ10 брендов нашего рынка. И это без официального представительства! Однако после ужесточения законодательства гибриды Ли Сяна нельзя ввозить по схеме параллельного импорта, так что обновлённые машины стали для россиян существенно дороже.