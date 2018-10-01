Видео: первый спортпрототип серии LMP1 на водороде

Копцепт-кар Pininfarina H2 Speed, ставший предвестников LMPH2G, получил два электромотора с суммарной отдачей в 503 силы. Разгон до первой сотни у машины занимает 3,4 секунды, а максимальная скорость также ограничена на отметке в 300 километров в час.