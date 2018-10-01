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11:12

Видео: первый спортпрототип серии LMP1 на водороде

Демонстрационный заезд автомобиля состоялся на автодроме Спа-Франкоршам

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Западный автомобильный клуб (Automobile Club de l'Ouest), известный как организатор ежегодной гонки «24 часа Ле-Мана», представил первый спортпрототип серии LMP1, работающий на водороде. Демонстрационный заезд автомобиля состоялся на автодроме Спа-Франкоршам во время гоночного уикэнда «4 часа Спа».

Новинка, получившая название LMPH2G, построена на базе спортпрототипа Adess LMP3 компанией Green GT. Последняя известна тем, что вместе с Pininfarina разработала концепт-кар H2 Speed, также оснащенный силовой установкой на водородных топливных элементах. В основу H2 Speed легла тележка от лемановского прототипа, прикрытая кузовом со сложным аэродинамическим оперением.

Видео: Mission H24

По имеющейся информации, LMPH2G оснащен четырьмя электромоторами, суммарная отдача которых составляет 653 лошадиные силы. Топливные элементы силовой установки объединены в четыре стека. Максимальная скорость спортпрототипа составляет 300 километров в час.

Pininfarina H2 Speed

Копцепт-кар Pininfarina H2 Speed, ставший предвестников LMPH2G, получил два электромотора с суммарной отдачей в 503 силы. Разгон до первой сотни у машины занимает 3,4 секунды, а максимальная скорость также ограничена на отметке в 300 километров в час.

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