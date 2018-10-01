Видео: первый спортпрототип серии LMP1 на водороде

Новинка, получившая название LMPH2G, построена на базе спортпрототипа Adess LMP3 компанией Green GT. Последняя известна тем, что вместе с Pininfarina разработала концепт-кар H2 Speed, также оснащенный силовой установкой на водородных топливных элементах. В основу H2 Speed легла тележка от лемановского прототипа, прикрытая кузовом со сложным аэродинамическим оперением.
Видео: Mission H24
По имеющейся информации, LMPH2G оснащен четырьмя электромоторами, суммарная отдача которых составляет 653 лошадиные силы. Топливные элементы силовой установки объединены в четыре стека. Максимальная скорость спортпрототипа составляет 300 километров в час.
Копцепт-кар Pininfarina H2 Speed, ставший предвестников LMPH2G, получил два электромотора с суммарной отдачей в 503 силы. Разгон до первой сотни у машины занимает 3,4 секунды, а максимальная скорость также ограничена на отметке в 300 километров в час.