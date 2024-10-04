В России изменят программу льготного автокредитования

В России изменят программу льготного автокредитованияНовые условия могут начать действовать с 2025 года
Какими должны быть «критически важные компоненты», которые позволят покупателям электрокаров оформлять льготные кредиты, пока неясно. Перечень составляют совместно с государственным научным центром ФГУП «НАМИ».
Сейчас в программу льготного автокредитования включены электромобили, сборка которых организована в России. Со скидкой 35 процентов можно купить модели Evolute, «Москвич 3е» и «Амберавто А5».
Для машин с ДВС условия другие. Они должны иметь не менее 1600 баллов за локализацию, а стоить меньше двух миллионов рублей. Так, в перечне числятся Lada, BИС, УАЗ, ГАЗ массой до 3,5 тонн, а также кроссовер Haval Jolion, который выпускается в Тульской области. Скидка составляет 20 процентов от цены либо 25 процентов для жителей Дальнего Востока.
В сентябре Минпромторг объявил, что дофинансирует программу льготного автокредитования в этом году на 6,5 миллиарда рублей. В следующем году на кредиты собираются выделить 23 миллиарда.