В России изменят программу льготного автокредитования

Для машин с ДВС условия другие. Они должны иметь не менее 1600 баллов за локализацию, а стоить меньше двух миллионов рублей. Так, в перечне числятся Lada, BИС, УАЗ, ГАЗ массой до 3,5 тонн, а также кроссовер Haval Jolion, который выпускается в Тульской области. Скидка составляет 20 процентов от цены либо 25 процентов для жителей Дальнего Востока.