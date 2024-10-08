В России ограничат выдачу кредитов под залог автомобилей

В России ограничат выдачу кредитов под залог автомобилейЦБ будет бороться с такой практикой в ломбардах и МФО
Кредит под залог автомобиля — процедура, доступная как для физических, так и для юридических лиц. Благодаря своей простоте она стала слишком популярна среди заемщиков в последние несколько лет, отмечает профессор кафедры финансов и банковского дела Президентской Академии Юрий Юденков.
Клиент отдает кредитору ПТС, а взамен получает деньги, при этом продолжая эксплуатировать машину. Плюсы — быстрое оформление, отсутствие поручителей и низкая ставка. Минусы — возможность потерять машину за неуплату, а также дополнительные расходы, включая оформление каско.
Такие займы оформляют, помимо банков, ломбарды и МФО. Вероятно, ограничения коснутся именно последних двух категорий, считает Юденков.
Что касается кредитов на покупку автомобилей, то спрос на них вырос почти вдвое. С января по август 2024 года россияне взяли 1,1 миллиона займов — на 87,5 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Их общая сумма составила 1,6 триллиона рублей.