В России ограничат выдачу кредитов под залог автомобилей

Кредит под залог автомобиля — процедура, доступная как для физических, так и для юридических лиц. Благодаря своей простоте она стала слишком популярна среди заемщиков в последние несколько лет, отмечает профессор кафедры финансов и банковского дела Президентской Академии Юрий Юденков.

Клиент отдает кредитору ПТС, а взамен получает деньги, при этом продолжая эксплуатировать машину. Плюсы — быстрое оформление, отсутствие поручителей и низкая ставка. Минусы — возможность потерять машину за неуплату, а также дополнительные расходы, включая оформление каско.