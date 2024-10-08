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Опубликовано 08 октября 2024, 15:39
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В России ограничат выдачу кредитов под залог автомобилей

ЦБ будет бороться с такой практикой в ломбардах и МФО
В России будет сложнее оформить кредит под залог автомобиля. С 1 января следующего года Банк России получит полномочия по введению ограничений на потребительские займы под залог автомобилей. Такое поручение дал президент РФ Владимир Путин, сообщает «Прайм». Таким образом, некоторые способы получить рискованный кредит из разряда «быстрые деньги» окажутся для россиян недоступны.
В России ограничат выдачу кредитов под залог автомобилей
© xb100 / Freepik
Мария Руцкая

Кредит под залог автомобиля — процедура, доступная как для физических, так и для юридических лиц. Благодаря своей простоте она стала слишком популярна среди заемщиков в последние несколько лет, отмечает профессор кафедры финансов и банковского дела Президентской Академии Юрий Юденков.

Клиент отдает кредитору ПТС, а взамен получает деньги, при этом продолжая эксплуатировать машину. Плюсы — быстрое оформление, отсутствие поручителей и низкая ставка. Минусы — возможность потерять машину за неуплату, а также дополнительные расходы, включая оформление каско.

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Такие займы оформляют, помимо банков, ломбарды и МФО. Вероятно, ограничения коснутся именно последних двух категорий, считает Юденков.

Что касается кредитов на покупку автомобилей, то спрос на них вырос почти вдвое. С января по август 2024 года россияне взяли 1,1 миллиона займов — на 87,5 процента больше, чем за тот же период прошлого года. Их общая сумма составила 1,6 триллиона рублей.

Источник:Прайм
Автор:Мария Руцкая
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#Россия