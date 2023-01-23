Доля кредитов на покупку российских машин выросла в четыре раза

Третье место по числу кредитов заняли китайские автомобили, которым также удалось нарастить долю — с 10 до 12 процентов. «Японцы» оказались на четвертом месте (11 процентов в 2020 году и семь процентов в 2021-м), а на шестом — американские машины, которые взяли в кредит менее одного процента россиян.

Среди новых машин наиболее популярными у заемщиков оказались Lada Granta, Hyundai Creta, Lada Niva, Hyundai Solaris и Kia Rio. Однако более 60 процентов договоров оформлялись на покупку автомобилей с пробегом. Самые востребованные среди них — Lada Granta и Vesta, Kia Rio, Hyundai Solaris и Volkswagen Polo. На автомобили 10-12 лет пришлась четверть продаж, причем отмечаются, что возраст машин увеличивается.