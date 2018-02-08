Стало известно, сколько автокомпании тратят на лоббирование новых норм расхода топлива

Американские производители и импортеры потратили в 2017 году 49 миллионов долларов на лоббирование интересов, связанных с топливной экономичностью. Речь, в частности, идет о внесении изменений в стандарт, который предусматривает к 2025 году снижение среднего расхода топлива, выпускаемых в стране автомобилей, до 4,3 литра на 100 километров. Об этом сообщает некоммерческая организация The Center for Responsive Politics.

Пятерку крупнейших лоббистов от автоиндустрии возглавил General Motors — концерн, значительная часть прибыли которого формируется за счет продаж внедорожников и пикапов, потратил 8,64 миллиона долларов. Следующая за ним Toyota потратила 5,779 миллиона, Ford — 4 295 718, группа Fiat Crysler Automotive — 4 270 000, а Honda — 3 265 330 долларов.

За тот же период расходы компании Tesla на лоббирование составили 740 тысяч долларов, а Mazda — всего 90 тысяч. Совокупные расходы Nissan, Daimler, Volkswagen, Hyundai, Kia, Tata, BMW и Lucid составили 8,2 миллиона долларов.

Насколько эффективны были лоббистские усилия производители узнают в марте. Именно тогда Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) планирует выпустить новые стандарты экономии топлива.

В Европе также планируется сменить процедуру измерений выбросов вредных веществ и расхода топлива. Он будет называться WLTP (сейчас NEDC), а тесты по нему станут сложнее и длительнее. Сертификация всех машин по этому циклу должна завершиться в 2019 году.

Законодательство Европейского союза также предусматривает установление обязательных целевых показателей выброса вредных веществ и расхода топлива. На 2015 год они составляли 5,6 литра на 100 километров для бензиновых машин и 4,9 литра для дизельных. К 2021 году средний расход топлива должен составить 4,1 и 3,6 литра соответственно.