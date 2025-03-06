В Германии разработали Ford Mustang по мотивам машины из фильма «Афёра Томаса Крауна»Немецкое ателье Loder1899 придало современному «Мустангу» внедорожные черты
Ателье Loder1899 из-под Мюнхена в основном занимается доработкой микроавтобусов Ford и внедорожников Land Rover, хотя в их портфолио есть даже Астон Мартины.
На этот раз дизайнеры обратили свою фантазию на Ford Mustang седьмого поколения c заводским индексом S650. Напомним: хотя премьера спорткара состоялась ещё в сентябре 2022 года, а продажи в США стартовали летом 2023-го, европейцы увидели новый Мустанг лишь в феврале 2024 года.
Немцы вдохновились машиной из детектива «Афёра Томаса Крауна» 1999 года. В одной из сцен персонаж Пирса Броснана едет по Мартинике на открытом Shelby Mustang GT350 с поднятой подвеской и «люстрой» на дуге безопасности (на самом деле это обычный Ford Mustang GTA 1968, лишь стилизованный под Shelby).
За основу в ателье Loder1899 взяли обычный серийный кабриолет Ford Mustang. Его подняли над дорогой примерно на 15 сантиметров, поставили высокопрофильные «зубастые» колёса BFGoodrich на дисках собственного дизайна. Кузов по-кроссоверному «подпоясали» накладками из некрашенного пластика: спойлер под передним бампером, расширители колёсных арок, пороги, накладка на задний бампер.
Из задних крыльев вырастает лихо наклонённая дуга, на которой смонтированы светодиодные прожекторы японской фирмы PIAA. Аналогичные фары установлены и на решётке радиатора. Наконец, запаску горизонтально уложили на крышку багажника — как в пятидесятые делали на родстерах Jaguar и Healey для участия в ралли.
Пока проект существует лишь в виде 3D-модели. Но на фирме надеются найти партнёров, чтобы реализовать проект «в металле».