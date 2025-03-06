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Опубликовано 06 марта 2025, 21:30
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В Германии разработали Ford Mustang по мотивам машины из фильма «Афёра Томаса Крауна»

Немецкое ателье Loder1899 придало современному «Мустангу» внедорожные черты
Фирма Loder1899 разработала своего рода трибьют классическому Ford Mustang, который снимался в фильме «Афёра Томаса Крауна» 1999 года. Обаятельный авантюрист, которого сыграл Пирс Броснан, ездил на Shelby Mustang GT350 1968 года, переделанном во внедорожном духе. Немцы представили, как мог бы выглядеть современный Mustang, доработанный аналогичным образом.
В Германии разработали Ford Mustang по мотивам машины из фильма «Афёра Томаса Крауна»
© Loder1899
Василий Костин

Ателье Loder1899 из-под Мюнхена в основном занимается доработкой микроавтобусов Ford и внедорожников Land Rover, хотя в их портфолио есть даже Астон Мартины.

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На этот раз дизайнеры обратили свою фантазию на Ford Mustang седьмого поколения c заводским индексом S650. Напомним: хотя премьера спорткара состоялась ещё в сентябре 2022 года, а продажи в США стартовали летом 2023-го, европейцы увидели новый Мустанг лишь в феврале 2024 года.

В Германии разработали Ford Mustang по мотивам машины из фильма «Афёра Томаса Крауна»

© Loder1899

Немцы вдохновились машиной из детектива «Афёра Томаса Крауна» 1999 года. В одной из сцен персонаж Пирса Броснана едет по Мартинике на открытом Shelby Mustang GT350 с поднятой подвеской и «люстрой» на дуге безопасности (на самом деле это обычный Ford Mustang GTA 1968, лишь стилизованный под Shelby).

© Loder1899

За основу в ателье Loder1899 взяли обычный серийный кабриолет Ford Mustang. Его подняли над дорогой примерно на 15 сантиметров, поставили высокопрофильные «зубастые» колёса BFGoodrich на дисках собственного дизайна. Кузов по-кроссоверному «подпоясали» накладками из некрашенного пластика: спойлер под передним бампером, расширители колёсных арок, пороги, накладка на задний бампер.

© Loder1899

Из задних крыльев вырастает лихо наклонённая дуга, на которой смонтированы светодиодные прожекторы японской фирмы PIAA. Аналогичные фары установлены и на решётке радиатора. Наконец, запаску горизонтально уложили на крышку багажника — как в пятидесятые делали на родстерах Jaguar и Healey для участия в ралли.

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Пока проект существует лишь в виде 3D-модели. Но на фирме надеются найти партнёров, чтобы реализовать проект «в металле».

Источник:Loder1899
Автор:Василий Костин
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#Ford
#Mustang
#Тюнинг