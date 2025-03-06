В Германии разработали Ford Mustang по мотивам машины из фильма «Афёра Томаса Крауна»

Немцы вдохновились машиной из детектива «Афёра Томаса Крауна» 1999 года. В одной из сцен персонаж Пирса Броснана едет по Мартинике на открытом Shelby Mustang GT350 с поднятой подвеской и «люстрой» на дуге безопасности (на самом деле это обычный Ford Mustang GTA 1968, лишь стилизованный под Shelby).