В России еще можно купить Renault Logan, собранный на АвтоВАЗе

Автомобили, которые упоминает газета, представлены у дилеров: они новые, хотя их производство свернули почти три года назад. В Хабаровске есть Renault Logan белого цвета в комплектации Access — это исполнение начального уровня с единственной подушкой безопасности водителя. У этого же продавца в наличии и Logan Stepway в комплектации Life, оснащенный чуть богаче: у него два эйрбега, подогрев сидений и зеркал, кондиционер и мультимедийная система.

Небольшой запас автомобилей Renault, произведенных в России до ухода с рынка французской марки, есть и у других дилеров по стране. Причем преимущественно они находятся в удаленных регионах, где большей популярностью пользуются модели корейских и японских марок.