Новости
Опубликовано 17 февраля 2025, 12:46
1 мин.

В России еще можно купить Renault Logan, собранный на АвтоВАЗе

Стоит такой автомобиль дороже Lada Vesta
В продаже появился новый Renault Logan российской сборки. Такие автомобили не выпускают с весны 2022 года, однако они периодически всплывают в продаже на классифайдах. На несколько таких объявлений обратила внимание «Российская газета»: на продажу выставлены Renault Logan и Logan Stepway. Первый можно купить за 1,65 миллиона рублей, а вседорожную Stepway-версию — за 1,9 миллиона. Это дороже новой Lada Vesta. Помимо Логана, в продаже есть и Arkana за 2,7 миллиона рублей, которую до 2022 года производили на заводе в Москве, сейчас работающем под вывеской «Москвич».
Renault Logan для России
Renault Logan для России
© Renault
Лиза Будрина

Автомобили, которые упоминает газета, представлены у дилеров: они новые, хотя их производство свернули почти три года назад. В Хабаровске есть Renault Logan белого цвета в комплектации Access — это исполнение начального уровня с единственной подушкой безопасности водителя. У этого же продавца в наличии и Logan Stepway в комплектации Life, оснащенный чуть богаче: у него два эйрбега, подогрев сидений и зеркал, кондиционер и мультимедийная система.

Небольшой запас автомобилей Renault, произведенных в России до ухода с рынка французской марки, есть и у других дилеров по стране. Причем преимущественно они находятся в удаленных регионах, где большей популярностью пользуются модели корейских и японских марок.

Читайте на тему:
Представлен новый внедорожный Duster: таких сделают 23 штуки

Группа Renault приостановила деятельность в России весной 2022 года после начала СВО. Спустя несколько месяцев французский концерн решил и вовсе уйти с рынка, избавившись от российских активов — доли в АвтоВАЗе и завода в Москве. Тогда же стало известно, что Renault не сохранила за собой возможность вернуть столичное предприятие в случае снятия санкций. Сделка, по которой завод «Рено Россия» переходит городу, не предусматривала опцион на обратный выкуп.

Помимо завода в Москве, Renault производила автомобили и на мощностях АвтоВАЗа — именно там собирали Logan, Sandero и их Stepway-версии.

Источник:Российская газета
Автор:Лиза Будрина
Теги:
#Renault
#Logan