В России еще можно купить Renault Logan, собранный на АвтоВАЗе

В России еще можно купить Renault Logan, собранный на АвтоВАЗеСтоит такой автомобиль дороже Lada Vesta
Автомобили, которые упоминает газета, представлены у дилеров: они новые, хотя их производство свернули почти три года назад. В Хабаровске есть Renault Logan белого цвета в комплектации Access — это исполнение начального уровня с единственной подушкой безопасности водителя. У этого же продавца в наличии и Logan Stepway в комплектации Life, оснащенный чуть богаче: у него два эйрбега, подогрев сидений и зеркал, кондиционер и мультимедийная система.
Небольшой запас автомобилей Renault, произведенных в России до ухода с рынка французской марки, есть и у других дилеров по стране. Причем преимущественно они находятся в удаленных регионах, где большей популярностью пользуются модели корейских и японских марок.
Группа Renault приостановила деятельность в России весной 2022 года после начала СВО. Спустя несколько месяцев французский концерн решил и вовсе уйти с рынка, избавившись от российских активов — доли в АвтоВАЗе и завода в Москве. Тогда же стало известно, что Renault не сохранила за собой возможность вернуть столичное предприятие в случае снятия санкций. Сделка, по которой завод «Рено Россия» переходит городу, не предусматривала опцион на обратный выкуп.
Помимо завода в Москве, Renault производила автомобили и на мощностях АвтоВАЗа — именно там собирали Logan, Sandero и их Stepway-версии.