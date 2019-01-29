Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
15:34

Renault отправит в ремонт российские «Логаны» и «Сандеро»

Компания отзовет более трех тысяч автомобилей

Компания Renault отзывает в России 3622 автомобиля Logan, Sandero и Dokker из-за дефектных подушек безопасности. Соответствующее сообщение размещено на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Загрузка...

Отзыву подлежат машины, реализованные с ноября 2017 года по настоящее время. Причиной называется возможность некорректного срабатывания водительской подушки безопасности при фронтальном ударе. На сервисных станциях уполномоченных дилерских центров на таких автомобилях будет заменена подушка безопасности со стороны водителя.

Работы в рамках сервисной акции будут осуществляться бесплатно. Список VIN-номеров попавших под отзыв машин опубликован на сайте Росстандарта.

В 2017 году Renault отозвала более 10 тысяч Kaptur из-за возможного контакта подкрылка правой задней арки и гибкого тормозного шланга в результате чего последний может повредиться.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...