Renault отправит в ремонт российские «Логаны» и «Сандеро»

Отзыву подлежат машины, реализованные с ноября 2017 года по настоящее время. Причиной называется возможность некорректного срабатывания водительской подушки безопасности при фронтальном ударе. На сервисных станциях уполномоченных дилерских центров на таких автомобилях будет заменена подушка безопасности со стороны водителя.

Работы в рамках сервисной акции будут осуществляться бесплатно. Список VIN-номеров попавших под отзыв машин опубликован на сайте Росстандарта.

В 2017 году Renault отозвала более 10 тысяч Kaptur из-за возможного контакта подкрылка правой задней арки и гибкого тормозного шланга в результате чего последний может повредиться.