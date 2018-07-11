У моделей изменился дизайн экстерьера и салона

Пульс

Показаны обновленные Renault Logan и Sandero для России

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11 июля 2018

Компания Renault представила обновленный седан Logan и хэтчбек Sandero для российского рынка. Заказы на модели уже принимают, а их продажи начнут в конце июля.

[Бюджетные машины, о которых вы не слышали: недорогие автомобилей для РФ (и без «китайцев»)](https://motor.ru/selector/lowbudget.htm)

Бюджетные машины, о которых вы не слышали: недорогие автомобилей для РФ (и без «китайцев»)

От нынешних «Логана» и «Сандеро» рестайлинговые автомобили отличаются новой решеткой радиатора с хромированной полосой, дизайном бамперов и светотехникой (в фарах головного света, например, появились С-образные светодиодные ходовые огни).

В салоне моделей появился другой руль, выполненный из более высококачественных материалов, а также иная задняя центральная консоль с подстаканником. Диаметр держателя увеличился до 75 миллиметров, а глубина – до 70 миллиметров. Этого достаточно, чтобы удерживать стаканы и бутылки объемом 0,33 и 0,5 литра соответственно. Кроме того, для заднего ряда добавлена 12-вольтовая розетка (начиная с комплектации Life).

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У моделей поворотники получили функцию троекратного мигания, лючок бензобака теперь можно открыть рычажком из салона, а на дисплее приборной панели появился индикатор температуры двигателя. Для некоторых версий будет доступна система дистанционного запуска двигателя, которая позволит удаленно прогреть салон.

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«Логан» и «Сандеро» будут предлагаться с 1,6-литровыми двигателями, которые выдают 82, 102 и 113 лошадиных сил. Трансмиссии – пятиступенчатая «механика» и четырехдиапазонный «автомат».

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Цены на обе модели начинаются от 544 тысяч рублей. Топовый «Логан» обойдется в 802 тысячи.

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