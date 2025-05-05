Удлиненный Porsche 911 впервые выставили на торги

Инженеры Porsche не планировали выпускать серийно удлиненный 911. При этом некоторые решения специалисты использовали для создания купе следующих поколений. Долгое время модель хранили в коллекции немецкой марки в Швеции. Затем автомобиль переходил из рук в руки частных коллекционеров. Изначально спорткар окрасили в темно-синий цвет кузова. Впоследствии один из владельцев изменил оттенок спорткара на ярко-зеленый.

Теперь приобрести эксклюзивный Porsche 911 с пробегом чуть более 61 тысячи километров можно будет в рамках аукциона минимум за 1 250 000 долларов (более ста миллионов рублей по текущему курсу).