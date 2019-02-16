Начался выпуск самой длинной «Газели» в истории — семь метров!

Длина микроавтобуса увеличена за счет прибавки колесной базы и нарощенного заднего свеса. По сравнению с базовой короткой «Газелью» расстояние между осями увеличено на 205 миллиметров – до 3950 миллиметров. Задний свес стал длиннее на 502 миллиметра.

Таким образом, габаритная длина микроавтобуса составляет 6907-7114 миллиметров (в зависимости от наличия подножки в заднем свесе). До сих пор микроавтобус выпускался в двух вариантах по длине: 5600-5830 и 6300-6430 миллиметров.

В основу сверхдлинного микроавтобуса легло шасси «ГАЗели Next» c увеличенной до 2,6 тонны грузоподъемностью. Ее отличает новый задний мост, дисковые тормоза на всех колесах и наличие электронной системы стабилизации.

В салоне микроавтобуса предусмотрено 19 мест для сидения, помимо водителя. Двигатель — исключительно турбодизель Cummins/Huadong объемом 2,8 литра мощностью 140 лошадиных сил. А вот бензиновые моторы УМЗ, которыми оснащаются более легкие версии «Газели Next», на тяжелые микроавтобусы ставиться не будут.