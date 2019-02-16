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12:13

Начался выпуск самой длинной «Газели» в истории — семь метров!

Новая модификация «Газели» станет самым большим микроавтобусом в истории российского автопрома

Горьковский автозавод сертифицировал новую модификацию микроавтобуса «Газель Next» с удлиненной базой. Заказы на модель, ставшую самой длинной в истории марки, уже принимают.
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Длина микроавтобуса увеличена за счет прибавки колесной базы и нарощенного заднего свеса. По сравнению с базовой короткой «Газелью» расстояние между осями увеличено на 205 миллиметров до 3950 миллиметров. Задний свес стал длиннее на 502 миллиметра.

Таким образом, габаритная длина микроавтобуса составляет 6907-7114 миллиметров (в зависимости от наличия подножки в заднем свесе). До сих пор микроавтобус выпускался в двух вариантах по длине: 5600-5830 и 6300-6430 миллиметров.

В основу сверхдлинного микроавтобуса легло шасси «ГАЗели Next» c увеличенной до 2,6 тонны грузоподъемностью. Ее отличает новый задний мост, дисковые тормоза на всех колесах и наличие электронной системы стабилизации.

В салоне микроавтобуса предусмотрено 19 мест для сидения, помимо водителя. Двигатель — исключительно турбодизель Cummins/Huadong объемом 2,8 литра мощностью 140 лошадиных сил. А вот бензиновые моторы УМЗ, которыми оснащаются более легкие версии «Газели Next», на тяжелые микроавтобусы ставиться не будут.

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Кроме того, ГАЗ предлагает цельнометаллический фургон с кузовом тех же габаритов. Объем грузового отсека составляет 15,5 кубометров, его длина — 4,3 метра, высота — 1,93 метра.

Автомобиль уже доступен для заказа у дилеров ГАЗа по цене от 1 800 000 рублей, срок поставки — в пределах трех месяцев.

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