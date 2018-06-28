В линейке марки еще один автомобиль с индексом «LT»

Пульс

McLaren представил новую модель: 600-сильное хардкорное купе

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28 июня 2018

Компания McLaren представила экстремальный суперкар 600LT – облегченный и «заряженный» вариант модели 570S, которая входит в «базовую» и наиболее доступную линейку Sport Series. Новинка стала четвертой машиной британской марки с индексом «LT». Он расшифровывается как Long Tail – так из-за длинных кузовов назывались гоночные машины класса GT в середине 1990-х.

[Экстремальные версии «массовых» суперкаров](https://motor.ru/selector/sportcars.htm)

Экстремальные версии «массовых» суперкаров

По сравнению с обычным купе McLaren 570S экстремальный вариант стал на 74 миллиметра длиннее – около 23 процентов деталей конструкции суперкара теперь другие. Автомобиль получил карбоновый диффузор и новую «короткую» выпускную систему в стиле гиперкара Senna с выведенными наверх выхлопными трубами.

В качестве опции можно заказать карбоновую крышу и ряд других элементов из углепластика, включая «ковши», как у модели Senna. В этом случае масса автомобиля уменьшится на 96 килограммов – до 1247 килограммов.

Модель также получила доработанную подвеску, тормоза, рулевое управление и шины Pirelli P Zero Trofeo R.

Хардкорный суперкар оснащен 3,8-литровой твин-турбо «восьмеркой», мощность которой увеличили с 570 до 600 сил. Максимальная крутящий момент возрос с 600 до 620 Нм. Соотношение мощности к массе теперь достигает 481 лошадиной силы на тонну.

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Динамические характеристики новинки не уточняются. Обычный 570S набирает «сотню» за 3,2 секунды, а 200 километров в час – за 9,5 секунды. Максимальная скорость – 328 километров в час.

Тираж McLaren 600LT будет ограничен. Модификацию планируется выпускать в течение 12 месяцев, начиная с октября этого года.

Стоимость машины составит 185,5 тысячи фунтов стерлингов (15,3 миллиона рублей по текущему курсу) – на 36,5 тысячи фунтов (3 миллиона рублей) дороже купе 570S.

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