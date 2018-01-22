Автор «обувной» машины создаст автомобильную компанию

Владелец обувной компании United Nude Рем Колхас намерен заняться производством автомобилей. Он известен тем, что в 2016 году построил Lo Res — электрокар, дизайн которого состоит из полигональных структур, повторяющих базовые линии кузова Lamborghini Countach. Об этом сообщает портал Classic Driver.

По словам Колхаса, современные машины стали чересчур «модными и легкомысленными». В качестве примера он приводит BMW, когда модели разных поколений отличаются в основном формой головной оптики. Автомобили будущего, отмечает Колхас, должны быть как винтажные часы — сохранять свою актуальность на протяжении всего жизненного цикла.

Однако какие машины будет производить новая компания и когда они появятся в продаже, пока не сообщается.

Lo Res — это арт-объект, и будущие машины Колхаса не будут на него похожи.

При разработке Lo Res дизайнеры использовали 3D-сканер и специальное программное обеспечение, упрощающее начальную модель путем уменьшения разрешения. Таким образом, получаются объекты, в которые сохраняются только доминирующие линии дизайна исходника.

Lo Res имеет два посадочных места, расположенных друг за другом. Кузов машины сделан из поликарбоната и поднимается при помощи электропривода, салон выполнен из полированной стали.

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