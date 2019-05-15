В США нашли брошенную в поле коллекцию Ferrari

Сначала владелец машин собирал «Корветы», но потом переключился на европейские автомобили. Всего он купил 13 автомобилей Ferrari: Testarossa, 308 Quattrovalvole, 400i, 328 и 348 и Mondial. В 2011-2012 году у него диагностировали серьезное заболевание, поэтому он попросил друга за плату переместить все машины в охраняемый ангар.
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Из-за ухудшающегося самочувствия адвокат пропустил несколько платежей и все автомобили выкатили на расположенное по соседству с ангаром поле. Даже после получения оплаты их не вернули в ангар. Пока шла судебная тяжба Ferrari оставались в поле и лишь недавно семья коллекционера вступила в наследство. Из 13 автомобилей два бесследно исчезли, остальные планируется отреставрировать и продать.