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18:32

В США нашли брошенную в поле коллекцию Ferrari

Машины простояли там больше десяти лет

На сайте Silodrome появился рассказ о брошенной в поле коллекции Ferrari. Автомобили принадлежат ранее преуспевающему адвокату, который из-за болезни не смог оплатить их хранение в закрытом ангаре.
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Сначала владелец машин собирал «Корветы», но потом переключился на европейские автомобили. Всего он купил 13 автомобилей Ferrari: Testarossa, 308 Quattrovalvole, 400i, 328 и 348 и Mondial. В 2011-2012 году у него диагностировали серьезное заболевание, поэтому он попросил друга за плату переместить все машины в охраняемый ангар.

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Из-за ухудшающегося самочувствия адвокат пропустил несколько платежей и все автомобили выкатили на расположенное по соседству с ангаром поле. Даже после получения оплаты их не вернули в ангар. Пока шла судебная тяжба Ferrari оставались в поле и лишь недавно семья коллекционера вступила в наследство. Из 13 автомобилей два бесследно исчезли, остальные планируется отреставрировать и продать.

В 2017 году в поле неподалеку от города Хадбарндерсфилда, Англия, нашли Ferrari 488 GTB. Суперкар, вероятно, бросили после аварии, так как у него отсутствовало переднее крыло и боковое зеркало заднего вида, а также был поврежден обвес.

Источник: Silodrome
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