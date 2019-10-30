Lotus построил карбоновый велосипед

Британская Hope Technology выступила экспертом по инновационным велокомпонентам, которые производит вот уже более 30 лет. В рамках совместно проекта специалисты компании создали сверхлегкую раму из высокомодульного волокна, а Lotus разработала переднюю вилку уникального дизайна и руль, которые затем интегрировали в общую конструкцию велосипеда. Программа предусматривала не только производство деталей, но и их тестирование на предмет жесткости, а также продувку в аэродинамической трубе.