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14:43

Lotus построил карбоновый велосипед

Трековый байк стал наследником легендарного 108-го

Компания Lotus Engineering и производитель велокомпонентов Hope Technology представили трековый велосипед, на котором сборная Великобритании выступил на Олимпийских играх 2020 года. Байк создан с применением высокопрочных волокнистых композитов Hope и аддитивных технологий фирмы Renishaw, которые позволили сократить сроки от создания первоначального дизайна до получения готовой детали.

Британская Hope Technology выступила экспертом по инновационным велокомпонентам, которые производит вот уже более 30 лет. В рамках совместно проекта специалисты компании создали сверхлегкую раму из высокомодульного волокна, а Lotus разработала переднюю вилку уникального дизайна и руль, которые затем интегрировали в общую конструкцию велосипеда. Программа предусматривала не только производство деталей, но и их тестирование на предмет жесткости, а также продувку в аэродинамической трубе.

Lotus Engineering входит в состав Group Lotus. Подразделение занимается промышленным консалтингом, перспективными технологиями и разработкой легких материалов.

Чтобы получить разрешение выступать на новом велосипеде на Олимпиаде в Токио, сборная Великобритании должна принять участие в Кубке Европы по велоспорту на треке. Дебютные «боевые» заезды трек-байка Lotus состоятся уже в ближайшие выходные (1-3 ноября) на велодроме «Минск-Арена», который принимает первый этап Кубка.

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Опыт в постройке велосипедов у Lotus уже есть — первый такой байк появился в 90-х благодаря дизайнеру Майку Барроузу. Действующий запрет Международного союза велосипедистов на монококовую конструкцию не позволил Барроузу закончить работы над байкой в 80-х, а после снятия ограничения наработки передали группе инженеров Lotus. В 1992 году на свет появился LotusSport Pursuit Bike или Type 108, на котором велогонщик Крис Бордман выиграл гонку преследования на четыре километра и установил новый мировой рекорд.

Lotus Type 108

Преемником 108-го стал велосипед с индексом 110. Всё тот же Бордман установил на нём новый часовой рекорд езды: за 60 минут он проехал 56,375 километра.