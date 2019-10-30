Lotus построил карбоновый велосипед

Британская Hope Technology выступила экспертом по инновационным велокомпонентам, которые производит вот уже более 30 лет. В рамках совместно проекта специалисты компании создали сверхлегкую раму из высокомодульного волокна, а Lotus разработала переднюю вилку уникального дизайна и руль, которые затем интегрировали в общую конструкцию велосипеда. Программа предусматривала не только производство деталей, но и их тестирование на предмет жесткости, а также продувку в аэродинамической трубе.
Lotus Engineering входит в состав Group Lotus. Подразделение занимается промышленным консалтингом, перспективными технологиями и разработкой легких материалов.
Чтобы получить разрешение выступать на новом велосипеде на Олимпиаде в Токио, сборная Великобритании должна принять участие в Кубке Европы по велоспорту на треке. Дебютные «боевые» заезды трек-байка Lotus состоятся уже в ближайшие выходные (1-3 ноября) на велодроме «Минск-Арена», который принимает первый этап Кубка.
Опыт в постройке велосипедов у Lotus уже есть — первый такой байк появился в 90-х благодаря дизайнеру Майку Барроузу. Действующий запрет Международного союза велосипедистов на монококовую конструкцию не позволил Барроузу закончить работы над байкой в 80-х, а после снятия ограничения наработки передали группе инженеров Lotus. В 1992 году на свет появился LotusSport Pursuit Bike или Type 108, на котором велогонщик Крис Бордман выиграл гонку преследования на четыре километра и установил новый мировой рекорд.
Преемником 108-го стал велосипед с индексом 110. Всё тот же Бордман установил на нём новый часовой рекорд езды: за 60 минут он проехал 56,375 километра.