Полувековой Lotus Cortina продали дороже нового Lamborghini Huracan

Дело в том, что эта Cortina была специально подготовлена Alan Mann Racing для участия в европейской серии Touring Car Championship. Автомобиль пилотировал известный британский гонщик Джон Уитмор, который выиграл восемь из девяти туров в своем классе. Позже Уитмор выкупил спорткар и владел им вплоть до 1995 года.
В период с 2003 по 2004 год Cortina подвергли реставрации. В частности, заменили кузовные панели и изготовили новые кресла, в точности повторяющие оригинальные. В 2008, 2012 и 2013 годах автомобиль принимал участие в гонке по восхождению на холм в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде.
На днях в ходе аукциона Bonhams в Сильверстоуне машина нашла нового хозяина, который заплатил за нее 243 025 евро. Для сравнения, на тех же торгах Lamborghini Gallardo Superleggera 2007 года была продана за 70 071 евро, а Ferrari Testarossa 1991 года с пробегом всего 24 тысячи километров – за 110 112 евро.