Полувековой Lotus Cortina продали дороже нового Lamborghini Huracan

На днях в ходе аукциона Bonhams в Сильверстоуне машина нашла нового хозяина, который заплатил за нее 243 025 евро. Для сравнения, на тех же торгах Lamborghini Gallardo Superleggera 2007 года была продана за 70 071 евро, а Ferrari Testarossa 1991 года с пробегом всего 24 тысячи километров – за 110 112 евро.