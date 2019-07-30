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16:31

Полувековой Lotus Cortina продали дороже нового Lamborghini Huracan

Обычно стоимость этой модели на аукционе составляет около 22 тысячи евро, но не в этот раз

Седан Lotus Cortina 1965 года пустили с молотка за 243 тысячи евро (более 17 миллионов рублей), что в 10 раз больше обычной цены и дороже нового Lamborghini Huracan Evo (от 16 миллионов рублей). Столь высокая стоимость объясняется богатой историей автомобиля.

Дело в том, что эта Cortina была специально подготовлена Alan Mann Racing для участия в европейской серии Touring Car Championship. Автомобиль пилотировал известный британский гонщик Джон Уитмор, который выиграл восемь из девяти туров в своем классе. Позже Уитмор выкупил спорткар и владел им вплоть до 1995 года.

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В период с 2003 по 2004 год Cortina подвергли реставрации. В частности, заменили кузовные панели и изготовили новые кресла, в точности повторяющие оригинальные. В 2008, 2012 и 2013 годах автомобиль принимал участие в гонке по восхождению на холм в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде.

На днях в ходе аукциона Bonhams в Сильверстоуне машина нашла нового хозяина, который заплатил за нее 243 025 евро. Для сравнения, на тех же торгах Lamborghini Gallardo Superleggera 2007 года была продана за 70 071 евро, а Ferrari Testarossa 1991 года с пробегом всего 24 тысячи километров – за 110 112 евро.