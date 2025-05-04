Lotus выпустил спецверсию Emira в честь титула Джима Кларка

Легендарный британский гонщик удостоился «именного» спорткара

Lotus выпустил спецверсию Emira в честь титула Джима Кларка. Английская компания показала купе в исполнении Clark Edition. Дебют приурочен к 60-летию последнего титула Джима Кларка в Формуле-1. В сезоне 1965 спортсмен одержал победу в заокеанской гонке «500 миль Индианаполиса», а также стал сильнейшим в Королевских гонках по итогам сезона, выиграв шесть гонок из десяти. Особый спорткар стоит 115 тысяч фунтов стерлингов: примерно на 20% дороже исходника.