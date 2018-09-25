Lotus попросил помочь найти свой первый автомобиль

Кампанию по поиску самого значимого в истории Lotus автомобиля приурочили к 70-летию британской марки. Согласно сохранившимся документам, Чепмен построил Mark I в лондонском гараже, принадлежавшем родителям его девушки. В 1948 году он успешно выступил на нем в нескольких гоночных соревнованиях. Вскоре после этого Чепмен начал работу над Mark II, а первый вариант продал за 135 фунтов стерлингов новому владельцу, проживающему на севере Англии.

В основе Lotus Mark I лежал Austin Seven с усиленной рамой, облегченными кузовными панелями и измененной геометрией подвески. Так как автомобиль предназначался для гонок, то Чепмен сделал часть узлов и элементов быстросъемными. Заднюю часть машины растянули, чтобы туда уместить два запасных колеса. Такое решение также позволило получить практически идеальную развесовку по осям.