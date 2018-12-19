Посмотрите на самую бодрую доставку новогодней елки от Lotus Evora

С нуля до 96 километров в час Evora GT410 Sport способен разгоняться за 3,9 секунды (четыре секунды с АКП). Максимальная скорость – 305 километров в час.

Помимо «Эворы», в видео можно увидеть две знаменитые модели Lotus: Esprit и формульный болид Lotus 72. Ролик снят на территории производственного комплекса, где «Лотус» собирает свои спорткары.