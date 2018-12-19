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15:31

Посмотрите на самую бодрую доставку новогодней елки от Lotus Evora

Спорткар подрифтил на территории производственного комплекса Lotus в Хетеле

Компания Lotus решила отпраздновать приближение рождественских каникул выпуском ролика с дрифтующим Evora GT410 Sport. Спорткар использовали для доставки елки в сердце британской марки — фабрику в британском Хетеле.

Благодаря титановому выхлопу и амортизаторам Öhlins TTX Lotus Evora GT410 Sport получился на 28 килограммов легче обычного купе 410 Sport. Спорткупе оснащено компрессорным двигателем 3.5 V6, выдающим 416 лошадиных сил и 420 Нм крутящего момента, который может работать в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач или с шестидиапазонным «автоматом».

Видео: grouplotus

С нуля до 96 километров в час Evora GT410 Sport способен разгоняться за 3,9 секунды (четыре секунды с АКП). Максимальная скорость – 305 километров в час.

Помимо «Эворы», в видео можно увидеть две знаменитые модели Lotus: Esprit и формульный болид Lotus 72. Ролик снят на территории производственного комплекса, где «Лотус» собирает свои спорткары.

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