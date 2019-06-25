Lotus придумал имя для электрического гиперкара

Блок батарей будет установлен за пассажирскими сидениями и закрыт прозрачной крышкой, которая позволит рассмотреть «начинку» гиперкара, запас хода, как ожидается, будет около 402 километров. Официальная премьера состоится 16 июля на специальном мероприятии в Лондоне, а первые поставки Lotus запланировал на 2020 год.

Всего выпустят 130 экземпляров Evija. Машины будут собирать вручную на заводе Lotus в Норфолке, Великобритания.