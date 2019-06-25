Lotus придумал имя для электрического гиперкара

Заявление на регистрацию марки Evija поступило от Lotus 19 июня — за месяц до официальной премьеры гиперкара Type 130, которая состоится 16 июля. Есть вероятность, что компания может использовать название для любого другого автомобиля из своей линейки, но близость запуска гиперкара — показатель того, что имя Evija предназначено именно для него.
Гиперкар Lotus Type 130 — первая абсолютно новая модель британской компании за последнее десятилетие. В основе концепта лежит углепластиковый монокок, а в качестве силовой установки выступает электрический мотор мощностью 1000 лошадиных сил, разработанный специально для этой модели инженерами Williams Advanced Engineering.
Блок батарей будет установлен за пассажирскими сидениями и закрыт прозрачной крышкой, которая позволит рассмотреть «начинку» гиперкара, запас хода, как ожидается, будет около 402 километров. Официальная премьера состоится 16 июля на специальном мероприятии в Лондоне, а первые поставки Lotus запланировал на 2020 год.
Всего выпустят 130 экземпляров Evija. Машины будут собирать вручную на заводе Lotus в Норфолке, Великобритания.