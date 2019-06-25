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14:16

Lotus придумал имя для электрического гиперкара

Британский производитель подал заявку на использование названия Evija

Компания Lotus подала заявку на использование торговой марки Evija. Скорее всего, именно такое название получит 1000-сильный электрический гиперкар, ранее известный под индексом Type 130.
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Заявление на регистрацию марки Evija поступило от Lotus 19 июня — за месяц до официальной премьеры гиперкара Type 130, которая состоится 16 июля. Есть вероятность, что компания может использовать название для любого другого автомобиля из своей линейки, но близость запуска гиперкара — показатель того, что имя Evija предназначено именно для него.

Гиперкар Lotus Type 130 — первая абсолютно новая модель британской компании за последнее десятилетие. В основе концепта лежит углепластиковый монокок, а в качестве силовой установки выступает электрический мотор мощностью 1000 лошадиных сил, разработанный специально для этой модели инженерами Williams Advanced Engineering.

Блок батарей будет установлен за пассажирскими сидениями и закрыт прозрачной крышкой, которая позволит рассмотреть «начинку» гиперкара, запас хода, как ожидается, будет около 402 километров. Официальная премьера состоится 16 июля на специальном мероприятии в Лондоне, а первые поставки Lotus запланировал на 2020 год.

Всего выпустят 130 экземпляров Evija. Машины будут собирать вручную на заводе Lotus в Норфолке, Великобритания.

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