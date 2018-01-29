Китайцы помогут «Лотусу» выпустить три новые модели. В том числе кроссовер

Компания Lotus анонсировала планы по развитию модельного ряда, которым займется новый владелец марки – китайская корпорация Geely. Об этом пишет издание Car со ссылкой на руководителя «Лотуса» Жан-Марка Жале.

По словам Жале, к 2020 году компания Lotus выпустит два новых спорткара – это будут первые полностью новые модели марки со времен выхода Evora, появившейся на конвейере в 2009-м. Помимо этого, в 2021 или 2022-м году должен появиться вседорожник, о котором в руководстве «Лотуса» начали говорить три года назад.

Детальной информации о новых спорткарах пока нет, однако предполагается, что один из них заменит существующую модель (Evora или Exige, какую именно пока не ясно), а второй займет место в линейке на ступеньку выше «Эворы». Это будет дорожный автомобиль, подготовленный для использования на треках. Ожидается, что его выпустят ограниченным тиражом.

«Лотус» перешел под контроль Geely в октябре прошлого года. Китайцы купили 51 процент акций марки у бывшего владельца британского производителя – малазийской марки Proton. Концерн Geely уже владеет шведским брендом Volvo.

Глава «Лотуса» добавил, что новые споткары будут «великолепны» в плане дизайна и аэродинамики, при этом флагманская модель получит карбоновый монокок.

Что касается вседорожника, то ранее в компании планировали, что такой автомобиль составит конкуренцию Porsche Macan. Не исключено, что машина получит компрессорную «четверку» 1.8 и «шестерку» 3.5 компании Toyota.

С помощью новых моделей Lotus планирует увеличить продажи примерно до 3 тысяч машин в год. В прошлом году марка продала лишь 1,6 тысячи автомобилей – на 13 процентов больше, чем за в 2016-м.