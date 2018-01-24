Глава Lotus превысил скорость, но избежал серьезного наказания

Генерального директора компании Lotus Жана-Марка Жале задержали за превышение скорости — находясь на рулем новой модели марки, он двигался со скоростью 164 километра в час там, где разрешено максимум 113. Однако Жале смог убедить судью не начислять штрафные баллы, а ограничиться 30-дневным запретом на вождение, сообщает The Telegraph.

Штрафные баллы в Великобритании начисляются, если суд признает водителя виновным в нарушении правил дорожного движения. 12 и более «штрафных очков» — лишение прав. За превышение скорости на автомагистрали можно получить от 3 до 6 баллов.

По словам адвоката Жале, это позволит его клиенту и дальше самостоятельно тестировать новые автомобили. Тем не менее суд предостерег его от выезда на шоссе A11 и рекомендовал использовать тестовый полигон марки.

Издание The Telegraph пишет, что это уже не первое нарушение Жале. В январе прошлого года за превышение скорости его на шесть месяце лишили права садиться за руль, а в 2014 году начисли пять штрафных баллов и оштрафовали на 400 фунтов стерлингов (31 500 рублей).

Lotus GT410 Sport

Одна из последних новинок Lotus — новая модификацию спорткара Evora. Модель под названием GT410 Sport получила аэродинамические элементы от трековой 430-й модели и заменила в линейке производителя обычную 410-ю, которая была представлена два года назад.

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