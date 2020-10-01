Появились новые подробности о кроссовере Lotus

Кроссовер Lotus будут собирать на новом заводе Zhejiang Geely Holding Group (владеет Лотусом с 2017 года) в китайском Ухане. Предприятие, способное выпускать по 150 000 автомобилей ежегодно, частично зарезервировано под британскую марку, а сумма инвестиций в его строительство составила 1,3 миллиарда долларов.

Вслед за кроссовером, в 2023 и 2024 году, на конвейер завода в Ухане встанут ещё две модели — электромобили Sigma и Alpha.