Появились новые подробности о кроссовере Lotus

Изначально предполагалось, что вcедорожный Lotus по размерам будет сопоставим с Porsche Macan (4696×1 926×1624 миллиметра), однако теперь речь идет о Porsche Cayenne, BMW X5 и Mercedes-Benz GLE. В длину Lambda растянется на 4,9 метра; ширина составит около двух метров, а высота — 1,6 метра. В основу кроссовера ляжет платформа Scalable Product Architecture (SPA), на которой построены Volvo XC90, XC60 и гибридное купе Polestar 1.
Моторная гамма новинки будет представлена бензиновыми «турбочетверками» — возможно, это двигатели Volvo из семейства VEA (также обозначаются как Drive–E) со своими особыми настройками, — гибридной системы типа PHEV, а также полностью электрической силовой установки. Но ни о тех, ни о других никакой информации нет.
Кроссовер Lotus будут собирать на новом заводе Zhejiang Geely Holding Group (владеет Лотусом с 2017 года) в китайском Ухане. Предприятие, способное выпускать по 150 000 автомобилей ежегодно, частично зарезервировано под британскую марку, а сумма инвестиций в его строительство составила 1,3 миллиарда долларов.
Вслед за кроссовером, в 2023 и 2024 году, на конвейер завода в Ухане встанут ещё две модели — электромобили Sigma и Alpha.