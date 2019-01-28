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16:50

Land Rover Defender превратили в арт-кар. Но увидеть всю красоту непросто

Все рисунки на раме внедорожника можно увидеть, только если поднять автомобиль на подъемнике

Реставрационная мастерская Cool & Vintage из португальского Монтижу специализируется на восстановлении внедорожников Land Rover. Недавно фирма представила собственный арт-кар на базе Defender 110, раму которого вручную расписал местный художник Васко Коста.

Выбор места для нанесения изображений в Cool & Vintage объясняют так: искусство — глубоко личное понятие, его не нужно выпячивать, нанося, например, на кузов машины. Искусство объясняется не только как некая вещь, но и опыт. В любом случае, считают в Cool & Vintage, будущий владелец этого внедорожника сможет поднять его на подъемнике и показать рисунки любому желающему. Что касается графики, то она посвящена Лиссабону.

В основе арт-кара лежит Land Rover Defender 110 1983 года. Это один из первых 110-х, сошедших с конвейера завода в Солихалле как замена Series III. Внедорожник оснащен V-образной «восьмеркой», усиленной подвеской Fox, кондиционером, беспроводной аудиосистемой Marshall. Салон автомобиля отделан натуральной кожей, а съемный верх выполнен из мохера.

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Вдохновением для необычного «Дефендера» стали знаменитые арт-кары BMW. Последняя машина проекта Art Car была представлена в пекинском музее Minsheng Art Museum летом 2017 года. Над дизайном BMW M6 GT3 угольно-черного цвета работала китайская художницая Цао Фэй, которая в своей работе совместила физический объект — автомобиль, видео и дополненную реальность.

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