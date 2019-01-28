Land Rover Defender превратили в арт-кар. Но увидеть всю красоту непросто

Выбор места для нанесения изображений в Cool & Vintage объясняют так: искусство — глубоко личное понятие, его не нужно выпячивать, нанося, например, на кузов машины. Искусство объясняется не только как некая вещь, но и опыт. В любом случае, считают в Cool & Vintage, будущий владелец этого внедорожника сможет поднять его на подъемнике и показать рисунки любому желающему. Что касается графики, то она посвящена Лиссабону.