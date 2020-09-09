Land Rover Defender получил новый турбодизель и мощную гибридную версию

Теперь самым мощным Defender в линейке стал подключаемый гибрид P400e: такой внедорожник укомплектован гибридной установкой на базе 300-сильной «турбочетвёрки» 2.0, дополненной электромотором. Их суммарная отдача составляет 404 лошадиные силы и 640 Нм крутящего момента. Таким образом, новинка мощнее версии P400 (400 лошадиных сил) и разгоняется до 100 километров в час за 5,6 секунды против 6,1 секунды.
Вместе с тем моторная гамма пополнилась рядным битурбодизелем 3.0 семейства Ingenium. Он доступен в трёх вариантах форсировки: 200 сил и 500 Нм момента, 249 сил (570 Нм) и 300 сил (650 Нм) с обозначениями D200, D250 и D300 соответственно. Всем модификациям положена 48-вольтовая электрическая «надстройка» и восьмидиапазонная автоматическая коробка передач. В зависимости от типа кузова и мощности установки разгон с места до «сотни» занимает от 6,7 до 10,2 секунды. В Великобритании новинка уже появилась у дилеров и стоит от 35,8 тысячи фунтов стерлингов (около 3,5 миллиона рублей).
В комплектации X-Dynamic (для кузовов 90 и 110) внедорожник можно заказать в новых цветах: белом Yulong White, серебристом Silicon Silver и сером Carpathian Grey, а также с контрастной крышей. Опционально доступна складная тканевая крыша (для Defender 110), другие настройки подвески (для Defender 90), аудиосистема Meridian Sound System, проекционный дисплей, передние противотуманные фары, диски чёрного с серого цвета.
Что же касается коммерческой версии Hard Top, то она отличается организацией салона: у неё всего два посадочных места (для водителя и пассажира), а остальное пространство отведено под грузовой 2059-литровый грузовой отсек. Грузоподъёмность такого Defender составляет 800 килограммов, он способен буксировать прицеп массой до 3,5 тонны.