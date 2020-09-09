Land Rover Defender получил новый турбодизель и мощную гибридную версию

Вместе с тем моторная гамма пополнилась рядным битурбодизелем 3.0 семейства Ingenium. Он доступен в трёх вариантах форсировки: 200 сил и 500 Нм момента, 249 сил (570 Нм) и 300 сил (650 Нм) с обозначениями D200, D250 и D300 соответственно. Всем модификациям положена 48-вольтовая электрическая «надстройка» и восьмидиапазонная автоматическая коробка передач. В зависимости от типа кузова и мощности установки разгон с места до «сотни» занимает от 6,7 до 10,2 секунды. В Великобритании новинка уже появилась у дилеров и стоит от 35,8 тысячи фунтов стерлингов (около 3,5 миллиона рублей).