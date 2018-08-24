Внедорожники Land Rover будут оснащать душем для собак

Набор доступен для всех моделей Land Rover и его цена начинается от 360,37 фунта стерлингов (31 250 рублей по текущему курсу). Каждый из аксессуаров можно приобрести как в составе комплекта, так и отдельно.

В прошлом году компания Nissan представила прототип X-Trail под названием 4Dogs, который приспособили для перевозки собак. Кроссовер оснастили душем, феном и рампой, а также специально системой видеонаблюдения за питомцем.