Land Rover Discovery отправят в Африку для изучения малярии

Под оборудование для передвижной лаборатории секвенирования выделено практически всё пространство багажника Land Rover Discovery, объем которого 1137 литров. Здесь расположена разработанная по индивидуальному проекту система хранения инвентаря, походная бортовая батарея, а также охладитель для биоматериалов. Все ящики закреплены с помощью ремней за разделительную сетку и фиксирующие петли.
В оснащение Discovery также вошло вспомогательное внешнее освещение, лебедка, сэндтраки и экспедиционный багажник. Во время стоянки с обеих сторон внедорожника можно установить солнцезащитные тенты.
Маршрут восьминедельной экспедиции команды Mobile Malaria Project пройдет через территорию Намибии, Замбии, Танзании и Кении. Проект поддержал не только Land Rover, но и Королевское географическое общество Великобритании. Цель исследовательской миссии — изучение популяции малярийных паразитов и поиск способов контроля распространения заболевания.