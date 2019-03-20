Land Rover Discovery отправят в Африку для изучения малярии

Под оборудование для передвижной лаборатории секвенирования выделено практически всё пространство багажника Land Rover Discovery, объем которого 1137 литров. Здесь расположена разработанная по индивидуальному проекту система хранения инвентаря, походная бортовая батарея, а также охладитель для биоматериалов. Все ящики закреплены с помощью ремней за разделительную сетку и фиксирующие петли.