Land Rover назвал снимок салона нового Defender «устаревшим»

Фотография интерьера нового Defender появилась накануне. На снимке можно увидеть электронный нефиксируемый селектор трансмиссии, поворотные переключатели для климат-контроля или, возможно, системы Terrain Response, регулятор громкости, а также небольшой дисплей информационно-развлекательной системы.

Внедорожник нового поколения унифицируют с Land Rover Discovery и выпустят в двух версиях с разной колесной базой: 90 и 110. Инсайдеры говорят и о «растянутой» модификации с индексом 130. Выход новинки на рынок состоится не ранее 2020 года.