Lexus отзовет седаны LS 500 из-за глохнущих двигателей

В ремонт отправят автомобили с твин-турбо двигателем V6 и системой старт-стоп. На этих седанах из-за особенностей программного обеспечения блока управления двигателем может быть некорректно вычислен объем входящего в двигатель воздуха. При перезапуске ошибка может привести к внезапной остановке ДВС.

На сервисе перепрограммируют блок управления двигателем. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев автомобилей. Список VIN-номеров попадающих под отзыв Lexus LS 500 размещен на сайте Росстандарта.

В мае этого года Lexus объявил о масштабном отзыве NX 200, NX 200t, NX 300h, RX 200t, RX 350 и RX 450h.У этих автомобилей обнаружено отслаивание изоляционного слоя в интегральных микросхемах датчиков давления и ускорения подушек безопасности.