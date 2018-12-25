Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
Загрузка...
16:23

Lexus отзовет седаны LS 500 из-за глохнущих двигателей

Дилерам поручено перепрограммировать блок управления ДВС

В России из-за глохнущих двигателей отзовут 390 седанов Lexus LS 500, реализованных с 9 января по 3 сентября 2018 года. Соответствующее сообщение размещено на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).
Загрузка...

В ремонт отправят автомобили с твин-турбо двигателем V6 и системой старт-стоп. На этих седанах из-за особенностей программного обеспечения блока управления двигателем может быть некорректно вычислен объем входящего в двигатель воздуха. При перезапуске ошибка может привести к внезапной остановке ДВС.

На сервисе перепрограммируют блок управления двигателем. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев автомобилей. Список VIN-номеров попадающих под отзыв Lexus LS 500 размещен на сайте Росстандарта.

В мае этого года Lexus объявил о масштабном отзыве NX 200, NX 200t, NX 300h, RX 200t, RX 350 и RX 450h.У этих автомобилей обнаружено отслаивание изоляционного слоя в интегральных микросхемах датчиков давления и ускорения подушек безопасности.

Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...