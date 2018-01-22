Дизайнер нарисовал роскошный «Логан» с салоном от «Мерседеса»

Французский дизайнер Лоран Шмидт опубликовал изображения, на которых показано, как могла бы выглядеть роскошная модификация бюджетного седана Dacia Logan. В России эта модель продается под маркой Renault. Иллюстрации и видео художник опубликовал на своей странице на Facebook и на YouTube-канале.

Лоран полностью изменил дизайн передней части кузова «Логана». Другими стали фары, радиаторная решетка, бампер, противотуманные фары, капот и колесные арки. Сзади поменялась оптика и бамперы. Седану также добавили новые колесные диски и уменьшили дорожный просвет.

Дизайнер переработал и интерьер Dacia. Он добавил большой, вертикальный экран мультимедийной системы, частично цифровую приборную панель, а также дефлекторы, руль, блок климат-контроля и клавиши стеклоподъемниов, как на автомобилях Mercedes-Benz.

Видео пользователя Laurent SCHMIDT с youtube.com

В 2013 году румынская компания AutoK9 представила купе, построенное на базе «Логана» предыдущего поколения. От оригинальной машины тогда остались только каркас кузова и шасси. Для реализации проекта понадобилось 10 000 евро и месяц работы.

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