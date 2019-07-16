Посмотрите на военный дом на колесах с роскошным интерьером

Этот автомобиль бизнес-класса от компании Freighlighter был построен в 2007 году. Под его капотом расположена дизельная рядная «шестерка» мощностью 350 лошадиных сил и 1491 Нм крутящего момента. «Сидит» автодом на массивных 44-дюймовых колесах, которые обычно ставят на военные транспортные средства. В совокупности, это позволяет ему буксировать прицеп массой до 9 071 килограммов на обычном сцепном устройстве.
Еще одна любопытная особенность этого дома на колесах — стальные детали кузова. Обычно используются стекловолоконные компоненты. На задней части автомобиля крепится запасное колесо, которое находится настолько высоко, что его оснастили специальной лебедкой, с помощью которой запаску можно спустить на землю. Помимо этого дом оснащен двумя топливными баками общим объемом 492 литра.
Несмотря на довольно брутальный внешний вид, внутри автомобиль совсем не выглядит как военный транспорт. В салоне есть обеденная зона, раковина, микроволновая печь, плита, полноценный шкаф для хранения вещей. Всего в доме на колесах может разместиться семь человек, но сзади кровати нет — ее перенесли за водительское кресло, а на ее месте сделали довольно просторную ванную комнату.
Пробег автомобиля составляет чуть меньше 14 484 километров. Если покупать такой дом на колесах без пробега, он обойдется примерно в 349 990 долларов (21 969 502 рублей по текущему курсу).
Источник: Big Truck Big RV