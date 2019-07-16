Посмотрите на военный дом на колесах с роскошным интерьером

Этот автомобиль бизнес-класса от компании Freighlighter был построен в 2007 году. Под его капотом расположена дизельная рядная «шестерка» мощностью 350 лошадиных сил и 1491 Нм крутящего момента. «Сидит» автодом на массивных 44-дюймовых колесах, которые обычно ставят на военные транспортные средства. В совокупности, это позволяет ему буксировать прицеп массой до 9 071 килограммов на обычном сцепном устройстве.

Еще одна любопытная особенность этого дома на колесах — стальные детали кузова. Обычно используются стекловолоконные компоненты. На задней части автомобиля крепится запасное колесо, которое находится настолько высоко, что его оснастили специальной лебедкой, с помощью которой запаску можно спустить на землю. Помимо этого дом оснащен двумя топливными баками общим объемом 492 литра.