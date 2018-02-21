Китайцы привезут в Женеву 1000-сильный электрокар

Китайская марка LCVHI представит на Женевском автосалоне четырехместный электрокар Venere. Новинка получит аэродинамический кузов с коэффициентом лобового сопротивления 0,28 и силовую установку мощностью 1006 лошадиных сил.

По своим габаритам Venere превзойдет Range Rover. Длина электрокара составляет 5118 миллиметров, что на 119 миллиметров больше, чем у внедорожника со стандартной колесной базой. Шасси машины целиком выполнено из углепластика.

Venere оснащен четырьмя электромоторами (по два на каждой оси), которые питаются от блока аккумуляторов емкостью 100 киловатт-часов. У каждой пары моторов есть своя двухступенчатая трансмиссия. До «сотни» Venere сможет разгоняться менее чем за три секунды, а его максимальная скорость составит 250 километров в час. Запас хода — 500 километров.

LCVHI Urano

В январе текущего года на специальном мероприятии в Шанхае марка LCVHI представила концептуальное четырехместное купе под названием Urano. Электрокар оснастили двумя электромоторами, суммарная мощность которых составляет 707 лошадиных сил и 900 Нм крутящего момента. На одной зарядке он может проезжать до 690 километров.

Главный офис LCVHI находится в Шанхае, а дизайн-студия марки базируется в Италии. Планируется, что к середине 2019 года завод, который строится в китайском Чанчуне, будет выпускать до 50 тысяч электрокаров в год.

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