Lexus выпустит 500 особых внедорожников LX

Мультимедийная система LX 2021 модельного года теперь совместима с голосовым помощником Alexa от Amazon, для заказа доступна новая обивка салона карамельного оттенка Glazed Caramel, а в палитре цветов кузова появился темно-зелёный Nori Green Pearl. Помимо этого, опциональный спорт-пакет пополнился дисками нового дизайна, по-новому оформленной радиаторной решёткой и модернизированным передним бампером.
С выходом на рынок LX 2021 станет доступна ограниченная серия Inspiration: такие внедорожники будут выпускаться исключительно в чёрном цвете Black Onyx и белом White Pearl. Особую серию можно узнать по затемнённой решётке радиатора, чёрной окантовке окон, чёрным дверным ручкам и чёрным же колёсным дискам.
Lexus LX 570 оснащён 5,7-литровым двигателем V8 мощностью 388 лошадиных сил и 546 Нм крутящего момента, который сочетается с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач и системой полного привода.
Цены на новинку пока не объявлены. По предварительным данным, на североамериканском рынке Lexus LX 2021 модельного года и спецверсия Inspiration появятся в конце нынешнего года.
В России актуальный Lexus LX стоит от 6,6 миллиона рублей и доступен с 272-сильным мотором объёмом 4,4 литра и 5,7-литровым агрегатом, который выдаёт 367 сил.