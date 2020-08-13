Lexus выпустит 500 особых внедорожников LX

Мультимедийная система LX 2021 модельного года теперь совместима с голосовым помощником Alexa от Amazon, для заказа доступна новая обивка салона карамельного оттенка Glazed Caramel, а в палитре цветов кузова появился темно-зелёный Nori Green Pearl. Помимо этого, опциональный спорт-пакет пополнился дисками нового дизайна, по-новому оформленной радиаторной решёткой и модернизированным передним бампером.

С выходом на рынок LX 2021 станет доступна ограниченная серия Inspiration: такие внедорожники будут выпускаться исключительно в чёрном цвете Black Onyx и белом White Pearl. Особую серию можно узнать по затемнённой решётке радиатора, чёрной окантовке окон, чёрным дверным ручкам и чёрным же колёсным дискам.