Посмотрите, как создавалась первая роскошная яхта от Lexus

Строительством роскошной яхты займутся специалисты Marquis-Larson Boat Group. Сам же серийный катер вдохновлен концептом Sport Yacht — скоростной катер был официально представлен публике в 2017 году в рамках специального мероприятия Lexus в Майами. Концепт был более скромных размеров — в длину он достигал 12,7 метров, а в качестве силовой установки выступали две V-образные «восьмерки» от флагманского спорткара LC 500.

Пока никаких данных о дате старта продаж или о стоимости базовой яхты нет. Представители «Лексус» обещали достроить первую яхту во второй половине 2019 года, стоимость, как ожидается, будет в районе 3,2 миллионов долларов (203 553 600 рублей по текущему курсу). Сейчас на сайте производителя указаны контактные данные представителей Lexus, через которых можно оформить предзаказ на яхту.