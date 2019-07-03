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17:30

Посмотрите, как создавалась первая роскошная яхта от Lexus

В сети появился новый тизер яхты класса люкс LY 650

Компания Lexus опубликовали видеотизер первой серийной люксовой яхты LY 650, которая станет четвертым флагманом в линейке бренда после седана LS, кроссовера LX и купе LC.
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Люксовое подразделение «Тойоты» раскрыло подробности о своем первом серийном морском судне в сентябре прошлого года. Новинка достигает в длину 19,96 метров, оборудована тремя каютами, в каждой из которых по два спальных места, а дизайн её экстерьера напоминает изгибы тела дельфина и плавность морских волн. В качестве силовой установки выступает безвальный мотор Volvo Penta IPS 1200 — 12,8-литровый дизель отдачей 900 лошадиных сил. Объем топливной емкости составляет 1000 галлонов (3785 литров), водной емкости — 225 галлонов (825 литров).

Строительством роскошной яхты займутся специалисты Marquis-Larson Boat Group. Сам же серийный катер вдохновлен концептом Sport Yacht — скоростной катер был официально представлен публике в 2017 году в рамках специального мероприятия Lexus в Майами. Концепт был более скромных размеров — в длину он достигал 12,7 метров, а в качестве силовой установки выступали две V-образные «восьмерки» от флагманского спорткара LC 500.

Пока никаких данных о дате старта продаж или о стоимости базовой яхты нет. Представители «Лексус» обещали достроить первую яхту во второй половине 2019 года, стоимость, как ожидается, будет в районе 3,2 миллионов долларов (203 553 600 рублей по текущему курсу). Сейчас на сайте производителя указаны контактные данные представителей Lexus, через которых можно оформить предзаказ на яхту.

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