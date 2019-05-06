Видео: самый необычный автомобиль дубайской полиции

Lykan HyperSport — это первый гиперкар, разработанный и построенный на территории Ближнего Востока. Предсерийный образец автомобиля показали в 2013 году на автосалоне в Катаре, а общий тираж серии составил всего семь экземпляров. При этом достоверно известно лишь о двух проданных Lykan HyperSport. Гиперкар оснащен 3,7-литровым твин-турбо «оппозитником» (750 сил и 1000 Нм момента), совмещенным с шестиступенчатой секвенталкой либо семиступенчатым «роботом».