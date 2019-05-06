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11:54

Видео: самый необычный автомобиль дубайской полиции

W Motors напомнила о своей первой модели — Lykan HyperSport

Компания W Motors, базирующаяся в ОАЭ, опубликовала видео с самым необычным полицейским автомобилем Дубая — гиперкаром Lykan HyperSport. Двухдверку передали службам правопорядка четыре года назад, а сейчас просто решили напомнить о её существовании. Широкой публике Lykan HyperSport известен ещё и как один из главных автомобилей седьмой часть франшизы «Форсаж».
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Lykan HyperSport — это первый гиперкар, разработанный и построенный на территории Ближнего Востока. Предсерийный образец автомобиля показали в 2013 году на автосалоне в Катаре, а общий тираж серии составил всего семь экземпляров. При этом достоверно известно лишь о двух проданных Lykan HyperSport. Гиперкар оснащен 3,7-литровым твин-турбо «оппозитником» (750 сил и 1000 Нм момента), совмещенным с шестиступенчатой секвенталкой либо семиступенчатым «роботом».

Видео: W Motors

С места до «сотни» Lykan HyperSport разгоняется за 2,8 секунды. Максимальная скорость — 390 километров в час.

Видео: Dubai Police
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В прошлом году W Motors показала еще один автомобиль для полиции. Это внедорожник Ghiath, построенный, предположительно, на агрегатах Chevrolet Suburban. Автомобиль оснастили комплексом камер, который в режиме реального времени может получать данные о пешеходах и машинах из командного центра полицейского управления.

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