Видео: самый необычный автомобиль дубайской полиции

Lykan HyperSport — это первый гиперкар, разработанный и построенный на территории Ближнего Востока. Предсерийный образец автомобиля показали в 2013 году на автосалоне в Катаре, а общий тираж серии составил всего семь экземпляров. При этом достоверно известно лишь о двух проданных Lykan HyperSport. Гиперкар оснащен 3,7-литровым твин-турбо «оппозитником» (750 сил и 1000 Нм момента), совмещенным с шестиступенчатой секвенталкой либо семиступенчатым «роботом».
Видео: W Motors
С места до «сотни» Lykan HyperSport разгоняется за 2,8 секунды. Максимальная скорость — 390 километров в час.
Видео: Dubai Police
В прошлом году W Motors показала еще один автомобиль для полиции. Это внедорожник Ghiath, построенный, предположительно, на агрегатах Chevrolet Suburban. Автомобиль оснастили комплексом камер, который в режиме реального времени может получать данные о пешеходах и машинах из командного центра полицейского управления.