Китайцы готовят новый кроссовер в стиле Renault Arkana

Бренд Lynk & Co был создан усилиями Geely и Volvo в 2016 году. На сегодняшний день модельный ряд включает три модели – кроссоверы 01 и 02, а также седан 03. Прототип, который удалось заснять шпионам, это купеобразная версия кроссовера 01, получившая индекс 05.
В основе автомобиля лежит модульная платформа CMA, разработанная Volvo совместно с Geely, а в моторную гамму войдет «турбочетверка» объемом два литра мощностью 187 лошадиных сил. Она сочетается с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и системой полного привода.
Кроме того, для 05 предусмотрена гибридная силовая установка, которая состоит из 1,5-литрового трехцилиндрового двигателя и электромотора, суммарная отдача которых достигает 259 сил. На одной электроэнергии такой кроссовер сможет проехать примерно 50 километров.
Ранее представители Lynk & Co заявили, что компания заинтересована в продажах автомобилей на российском рынке. По предварительным данным, бренд может появиться в стране в начале следующего десятилетия.