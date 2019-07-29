Китайцы готовят новый кроссовер в стиле Renault Arkana

Бренд Lynk & Co был создан усилиями Geely и Volvo в 2016 году. На сегодняшний день модельный ряд включает три модели – кроссоверы 01 и 02, а также седан 03. Прототип, который удалось заснять шпионам, это купеобразная версия кроссовера 01, получившая индекс 05.

В основе автомобиля лежит модульная платформа CMA, разработанная Volvo совместно с Geely, а в моторную гамму войдет «турбочетверка» объемом два литра мощностью 187 лошадиных сил. Она сочетается с семиступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями и системой полного привода.