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11:57

Видео: 528-сильный китайский суперседан

Гоночная команда Cyan Racing завершила испытания прототипа Lynk & Co 03 Cyan

Гоночная команда Cyan Racing (ранее называвшаяся Polestar) завершила испытания 528-сильного прототипа Lynk & Co 03 Cyan, который станет основой для будущей дорожной модели китайской марки. Седан построен с применением опыта и технологий, полученных при разработке машины для гоночной серии TCR.

Lynk & Co 03 Cyan оснащен двухлитровым турбомотором от серийного Lynk & Co 03. Доработкой агрегата занималась та же группа инженеров, что принимала участие в разработке двигателей для серий WTCC и V8 Supercars. «Турбочетверка» вместо 190 сил выдает 528 и 504 Нм момента и сочетается с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач (время переключения — 60 миллисекунд).

Видео: Cyan Racing

До «сотни» переднеприводный Lynk & Co 03 Cyan разгоняется за 4,4 секунды, до 200 — за 10 секунды. Максимальная скорость седана составляет 310 километров в час, а боковые перегрузки могут достигать 1,5g. Прототип оборудован регулируемыми амортизаторами Öhlins, дифференциалом повышенного трения, двухконтурной гидравлической тормозной системой с шестипоршневыми суппортами на передней оси.

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