Видео: 528-сильный китайский суперседан

Lynk & Co 03 Cyan оснащен двухлитровым турбомотором от серийного Lynk & Co 03. Доработкой агрегата занималась та же группа инженеров, что принимала участие в разработке двигателей для серий WTCC и V8 Supercars. «Турбочетверка» вместо 190 сил выдает 528 и 504 Нм момента и сочетается с шестиступенчатой секвентальной коробкой передач (время переключения — 60 миллисекунд).
Видео: Cyan Racing
До «сотни» переднеприводный Lynk & Co 03 Cyan разгоняется за 4,4 секунды, до 200 — за 10 секунды. Максимальная скорость седана составляет 310 километров в час, а боковые перегрузки могут достигать 1,5g. Прототип оборудован регулируемыми амортизаторами Öhlins, дифференциалом повышенного трения, двухконтурной гидравлической тормозной системой с шестипоршневыми суппортами на передней оси.