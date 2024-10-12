Новый совместный кроссовер Geely и Volvo дебютировал в Европе

В Китае Lynk & Co Z20 хоть и сертифицирован, но до сих пор не появился в продаже, поэтому полноценная презентация состоялась именно в Европе. Стартовая цена очень привлекательная: 4,46-метровый электромобиль на современной платформе SEA с богатым оснащением стоит в Германии и Франции от 36 тысяч евро!