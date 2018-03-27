Китайская марка Lynk & Co сделала для Европы маленький кроссовер на базе Volvo

Китайская марка Lynk & Co, которая принадлежит компании Geely, представила новую модель – компактный кроссовер под названием «02». Автомобиль, построенный на агрегатах Volvo, планируется предлагать по подписке на европейском рынке.

Габаритная длина новинки составляет 4448 миллиметров, ширина – 1890 миллиметров, высота – 1528 миллиметров, а размер колесной базы достигает 2702 миллиметров. Кроссовер построен на той же модульной платформе, что и Volvo XC40 – у обоих автомобилей одинаковое расстояние между осями. При этом шведский вседорожник оказался на 25 миллиметров короче, на 27 миллиметров уже и на 124 миллиметра выше Lynk & Co.

«В базе» кроссовер китайской марки будет предлагаться со 156-сильным турбированным двигателем 1.5, механической коробкой передач и передним приводом. Более продвинутая модификация – это 179-сильный вариант того же мотора с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Вариант с полным приводом будет доступен со 190-сильным двухлитровым агрегатом.

Позже должна появиться версия с 250-сильной гибридной силовой установкой. В ее состав войдет бензиновый мотор 1.5, выдающий около 180 сил, электромотор и комплект батарей.

Сборка машин Lynk & Co начнется в 2019 году на заводе Volvo в бельгийском Генте. Первый дилерский центр марки откроется в Амстердаме. Потом салоны появятся в Барселоне, Берлине, Брюсселе и Лондоне.

На данный момент у марки уже есть модель 01 – более крупный, чем 02 кроссовер, который с прошлой осени уже продают в Китае. Позже появится седан 03 и хэтчбек 04.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?