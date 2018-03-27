Компания представила модель под названием 02

Пульс

Китайская марка Lynk & Co сделала для Европы маленький кроссовер на базе Volvo

8f0cdd2e42c1220daf1379dd8b8f25002ac88175
27 марта 2018

Китайская марка Lynk & Co, которая принадлежит компании Geely, представила новую модель – компактный кроссовер под названием «02». Автомобиль, построенный на агрегатах Volvo, планируется предлагать по подписке на европейском рынке.

[Интересные новинки китайских марок, которые вы пропустили](https://motor.ru/selector/shanghai.htm)

Интересные новинки китайских марок, которые вы пропустили

Габаритная длина новинки составляет 4448 миллиметров, ширина – 1890 миллиметров, высота – 1528 миллиметров, а размер колесной базы достигает 2702 миллиметров. Кроссовер построен на той же модульной платформе, что и Volvo XC40 – у обоих автомобилей одинаковое расстояние между осями. При этом шведский вседорожник оказался на 25 миллиметров короче, на 27 миллиметров уже и на 124 миллиметра выше Lynk & Co.

1/4
2/4
3/4
4/4

«В базе» кроссовер китайской марки будет предлагаться со 156-сильным турбированным двигателем 1.5, механической коробкой передач и передним приводом. Более продвинутая модификация – это 179-сильный вариант того же мотора с семиступенчатой роботизированной трансмиссией. Вариант с полным приводом будет доступен со 190-сильным двухлитровым агрегатом.

1/2
2/2

Позже должна появиться версия с 250-сильной гибридной силовой установкой. В ее состав войдет бензиновый мотор 1.5, выдающий около 180 сил, электромотор и комплект батарей.

1/4
2/4
3/4
4/4

Сборка машин Lynk & Co начнется в 2019 году на заводе Volvo в бельгийском Генте. Первый дилерский центр марки откроется в Амстердаме. Потом салоны появятся в Барселоне, Берлине, Брюсселе и Лондоне.

На данный момент у марки уже есть модель 01 – более крупный, чем 02 кроссовер, который с прошлой осени уже продают в Китае. Позже появится седан 03 и хэтчбек 04.

А вы уже читаете «Мотор» в Телеграме?

Запомни меня, если сможешь

Самые молодые автопроизводители и их творения, которые хочется купить

Теги:
Lynk & Co
Новости по теме
26 марта 2018
Volvo будет собирать машины китайской марки Lynk & Co
20 ноября 2017
Новый компакт-кроссовер Lynk & Co: первые фотографии и агрегаты Volvo
1 августа 2017
Ford засудит китайцев за похожее на Lincoln название бренда
17 апреля 2017
Китайцы построят седан на агрегатах новых Volvo
20 октября 2016
Кроссовер новой китайской марки построили на базе несуществующей модели Volvo