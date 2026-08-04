Люксовый внедорожник Genesis GV90 получит распашные двери как у Rolls-Royce

Модель GV90 займет место на вершине линейки бренда, превзойдя по статусу внедорожник GV80 и седан G90, и будет построена на новой электрической платформе eM, являющейся развитием архитектуры E-GMP, которая уже используется на моделях Hyundai Ioniq 9 и Kia EV9.

Ожидается, что GV90 получит двухмоторную полноприводную установку и батарею емкостью около 110 кВт·ч, а в будущем не исключено появление версии с увеличенным запасом хода (EREV). Управляющий директор Genesis Europe Петер Кроншнабль в интервью журналу Car Magazine подтвердил, что двери-кошельки — это не просто концепт, а серийное решение, которое станет ключевым преимуществом модели.

«Единственный другой бренд, который устанавливает такие двери — это Rolls-Royce. Это станет уникальным торговым предложением GV90 в своем сегменте. Новый внедорожник покажет, на что способен бренд в плане роскоши. Это совершенно другое измерение премиальности», сказал Кроншнабль.

Стоит отметить, что ранее концепт Neolun 2024 года, предвосхитивший дизайн GV90, уже демонстрировал подобные двери в сочетании с отсутствием центральной стойки, а прототипы, замеченные во время испытаний, подтвердили, что эта особенность сохранится в серийной версии.

На глобальном рынке GV90 составит конкуренцию таким моделям, как будущий электрический Range Rover, BMW iX7, Mercedes-Benz EQS SUV и Cadillac Escalade IQ, а в Китае он столкнется с премиальными электромобилями местных брендов, включая Zeekr 9X, Aito M9 и Li Auto L9.

Продажи в Европе, по словам Кроншнабля, будут ограничены: в 2025 году Genesis реализовал в регионе всего 2500 автомобилей, однако к 2030 году компания ставит цель достичь годовых продаж в 12 500 машин, что значительно меньше 82 331 автомобиля, проданных в США в 2025 году.